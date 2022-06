Joan Laporta, presidente del Barcellona, ha analizzato la situazione del club blaugrana: le sue dichiarazioni

LE PAROLE – «Quando siamo arrivati al Barcellona il club era clinicamente morto, ora siamo passati ad essere in Champions. Il prossimo 16 giugno convocheremo una assemblea per trovare le soluzioni faccia a faccia e indirizzare la situazione economica del club, che resta molto delicata. Quando siamo arrivati qui non potevamo pagare, c’erano debiti con i creditori da tre semestri».