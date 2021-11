Balzarini: «Scudetto? Occhio all’Inter ma il Napoli e Milan sono favorite»

Gianni Balzarini, giornalista di Mediaset, ha parlato in esclusiva a Juvenews24.com sulla corsa scudetto. Ecco la sua opinione in merito

«Le favorite sono sicuramente Napoli e Milan perchè in questo momento sono davanti, ma il risveglio potente dell’Inter va tenuto sotto controllo. La squadra di Inzaghi ha dato risposte positive tra campionato e Champions, si è rimessa in moto dopo un periodo non particolarmente felice. L’Inter, per la posizione che adesso occupa, non la posso mettere sullo stesso piano delle altre due, ma 4 punti di distacco sono pochi e facilmente recuperabili a questo punto della stagione».

