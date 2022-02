ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Ballo-Touré è tornato a Milanello: la decisione in vista della Samp. Rientrato il terzino fresco vincitore della Coppa d’Africa

Dopo aver vinto la Coppa d’Africa con il suo Senegal, Fodé Ballo-Touré ha fatto ritorno quest’oggi a Milanello.

Come rivelato da Sky Sport tuttavia il giocatore non giocherà domenica contro la Sampdoria, nonostante l’assenza per squalifica di Theo Hernandez.