Milan, che fine ha fatto Ballo-Touré? Mai in campo nel 2022

Milan, che fine ha fatto Ballo-Touré? Il terzino senegalese non è mai sceso in campo nel 2022

Che fine ha fatto Fodé Ballo-Touré? Se lo chiede questa mattina Tuttosport: il terzino arrivato dal Monaco non trova più spazio anche quando manca Theo Hernandez, con Pioli che preferisce dirottare Florenzi a sinistra.

Nove presenze sin qui per Ballo-Touré in Serie A, due in Champions e nessuna in Coppa Italia per un totale di 530’ complessivi: numeri che sanno di bocciatura. Da quando è rientrato dalla Coppa d’Africa vinta col Senegal è sparito dai radar di Pioli, non mettendo mai più più piede in campo. L’ultima presenza risale col Milan risale allo scorso 19 dicembre.