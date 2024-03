Ballo-Tourè pronto a salutare definitivamente il Milan: ma la sua valutazione è crollata DETTAGLI

Ballo-Tourè pronto a salutare definitivamente il Milan: ma la sua valutazione è crollata. I DETTAGLI sul difensore in prestito

Non è stata un’esperienza sicuramente positiva quella di Ballo-Tourè al Fulham. Il difensore rossonero in prestito ha totalizzato appena 53 minuti: troppo pochi per sperare in un riscatto.

Farà quindi ritorno a Milano, con il calciomercato Milan pronto a salutarlo definitivamente. Come riportato da Daniele Longo, il terzino sinistro potrebbe partire verso la Ligue 1 ma ormai la sua valutazione di mercato è crollata.