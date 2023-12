Ballo Tourè Milan: il difensore torna in rossonero? Lo scenario

Tra i giocatori che hanno salutato il calciomercato Milan c’è Ballo Tourè. Il senegalese potrebbe tornare in rossonero, lo scenario

Era partito in prestito secco per questioni di tempo ma il Milan sperava di poter ridiscutere in un secondo momento i termini del riscatto con il Fulham (3-4 milioni la cifra ipotizzata), scenario che perde quota con il passare delle settimane.