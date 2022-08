Futuro Ballo Tourè: interesse vivo del Galatasaray

Non solo acquisti ma anche cessioni per il Milan. Tra queste potrebbe esserci quella di Ballo Tourè. Ecco le ultime

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com la trattativa tra i rossoneri e il Galatasaray è iniziata da qualche giorno con Frederic Massara e Paolo Maldini a dettare le condizioni: il valore di Ballo-Tourè è superiore a 4,5 milioni sborsati solo dodici mesi fa per acquistarlo dal Monaco. A inizio settimana è previsto un nuovo confronto per capire se ci sono le basi per andare avanti o meno, il Galatasaray spinge per Ballo-Tourè.