Baldanzi Milan, parla Corsi: «Potrebbe giocare in squadre importanti»

Il presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi, ha detto la sua su Tommaso Baldanzi: obiettivo di calciomercato di alcune squadre come il Milan

Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio del corso di Piazza Affari, il presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi, ha risposto così alle domande relative a Tommaso Baldanzi, oggetto dei desideri del calciomercato Milan.

SU BALDANZI – «Ora ha questo fastidio alla caviglia e non siamo riusciti a toglierli questo dolorino. Ora abbiamo capito di cosa si tratta. Si spera che lunedì prossimo possa tornare in gruppo. Ora lo proteggiamo da un sacco di discorsi. Se si comincia a dire che ha un prezzo e si parla di mercato queste cose incidono in maniera negativa. A me è successo di arrivare a gennaio con una squadre forte e pronta e per parlare di mercato si è perso per due mesi. Io sono vecchiotto ne situazioni ne ho vissute tante. Lui è un giocatore di grandi doti e potrebbe giocare tra un anno o due in squadre importanti. Nell’Empoli gioca comunque lontano dalla porta. In un club importante potrebbe giocare in avanti ed esprimere il suo massimo».

GESTIONI DELLA SOCIETÀ E BILANCI – «Io sono un esempio virtuoso e guardo in casa mia. Abbiamo qualche piccola difficoltà che rispetto alle difficoltà che ci sono nei club sono piccole ma a me danno fastidio. A me non piace guardare in casa d’altri. Io posso chiedere spiegazioni nelle dovute sedi e così tanto per capire. Non ho intenzione di aprire un nuovo fronte, semmai possiamo aprire un fronte per trovare una soluzione di sistemi. Bisogna vedere anche la situazione dei procuratori di cui riguardo alcuni sono anche amico. Gli dico anche apertamente che siamo in mano a loro per alcune situazioni. Adesso vogliono la procura e un’indennizzo per muovere i giocatori. Sono soldi che escono dal sistema. Queste sono cose che portano difficoltà al sistema. Noi presidenti e dirigenti siamo colpevoli di rimanere sotto a questo giochino. La colpa è nostra. Ci dobbiamo svegliare un po’ tutti».

SU FAZZINI – «Ho ricevuto una telefonata da un vice allenatore molto importante e l’argomento è stato che ha visto Fazzini in TV. Per dirvi la qualità tecnica che ha vi posso raccontare che è stato out 8 giorni e quando è rientrato gli altri hanno fatto di media sette km di corsa e lui otto. Con questo voglio dirvi che atleta è. Questa tecnica e sgasata fa capire che giocatore può diventare tra due o tre anni. Lo hanno visto tutti».