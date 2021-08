Bakayoko si avvicina al Milan: agenti in sede per chiudere la trattativa

Bakayoko è ad un passo dal ritorno al Milan: gli agenti del centrocampista sono arrivati in sede per cercare di chiudere l’affare

Bakayoko Milan, atto secondo. Ci siamo quasi per il ritorno del francese in rossonero. Proprio in questi minuti sono arrivati a Casa Milan gli agent Branca e Busiello per cercare di finalizzare l’accordo.

PRESTITO CON DIRITTO – L’ex Napoli, che si è sensibilmente ridotto lo stipendio, si trasferirà in rossonero con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto.