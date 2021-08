Visite mediche Bakayoko Milan: iniziati i test alla Madonnina – VIDEO

Tiemoue Bakayoko è arrivato alla clinica Madonnina per le visite mediche con il Milan, nel pomeriggio la firma sul contratto

Tiemoue Bakayoko si appresta a diventare un giocatore del Milan. Il centrocampista francese è pronto a iniziare la sua seconda avventura in rossonero, dopo la parentesi napoletana. All’attivo con la maglia del diavolo ha un gol nel derby contro l’Inter del 17 marzo 2019.

Questa mattina, alle ore 09.20 è arrivato alla clinica Madonnina per svolgere le visite mediche, nel pomeriggio poi si recherà a Casa Milan per la firma sul contratto, poi verosimilmente questa sera sarà a San Siro per assistere al match dei suoi compagni contro il Cagliari