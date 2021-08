Bakayoko è ritornato al Milan e si appresta ad affrontare anche uno strano incrocio del destino. Il centrocampista con l’inizio in salita

Bakayoko è ritornato al Milan e si appresta ad affrontare anche uno strano incrocio del destino. Il centrocampista dovrà già affrontare un ostacolo nella prima gara con la maglia rossonera. Di fronte ci sarà la Lazio, con la quale ha qualche conto in sospeso per via della maglia di Acerbi mostrata in Curva Sud.

Il popolo laziale aveva intonato in passato anche dei cori offensivi verso il milanista, comportamento che potrebbe riproporsi anche a distanza di due anni dalla vicenda.