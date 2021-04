Baiocchini: «Rinnovo Donnarumma e Calhanoglu, ecco la situazione»

Ecco il punto di Manuele Baiocchini, inviato di Sky Sport sul rinnovo di Gianluigi Donnarumma ed Hakan Calhanoglu

Si fa dura per il rinnovo di Gianluigi Donnarumma e per quello di Hakan Calhanoglu. Ecco il punto della situazione di calciomercato del Milan di Manuele Baiocchini, inviato di Sky Sport: «Sono le trattative più difficili, c’è distanza e le sirene si stanno facendo sentire. Mandzukic se non farà benissimo non verrà trattenuto, mentre Tomori verrà riscattato.»

«Ci sono trattative su Kessie e Calabria, così come Romagnoli, ma il Milan dovrà capire se si apriranno le porte del mercato di uscita. Su Brahim e Meite verranno fatte valutazioni, mentre Dalot a quelle cifre non verrà mantenuto in rosa.»