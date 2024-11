Baiocchini: «Scudetto Milan? Fonseca risponde sempre di si, ma sarà dura. Questa cosa preoccupa». L’analisi del giornalista

Baiocchini a Sky Sport ha fatto un’analisi sulle possibilità del Milan, settimo in classifica, di lottare per lo scudetto. Queste le parole del giornalista.

MILAN DA SCUDETTO – «Fonseca risponde di si sempre e quindi dico di si. Quello che preoccupa non sono tanto gli 8 punti dal Napoli, ma le tante squadre davanti al Milan. Quando ci sono tante squadre davanti diventa tutto più difficile. Il primo obiettivo è entrare nei primi 4 posti per la Champions, ma sarà dura se il Milan continua con questo andamento up e down».