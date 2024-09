Baiocchini RACCONTA: «Dirigenza PRESENTE a Milanello! Ecco cosa è stato DETTO: questo sta cambiando...»

Le parole di Manuele Baiocchini negli studi di Sky Sport sulla giornata in casa Milan in vista della sfida contro il Lecce

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il giornalista Manuele Baiocchini ha raccontato la giornata in casa Milan con presenti all’allenamenti i dirigenti rossoneri: Ibrahimovic e Moncada. Questo il suo racconto:

PAROLE – «Stamattina a Milanello c’erano anche Ibrahimovic e Moncada. Quindi la dirigenza del Milan, la dirigenza rossonera, parte tecnica, era a Milanello. E stiamo imparando a conoscere il loro modus-operandi: di solito vengono a Milanello nei momenti delicati, nei momenti più importanti della settimana o del mese. Quindi erano venuti nella settimana del derby un paio di volte, sono venuti oggi nonostante la partita contro il Lecce possa essere sulla carta una partita più semplice rispetto a quella giocata contro il Liverpool, a quella giocata contro l’Inter a quella che il Milan giocherà contro il Bayer Leverkusen settimana prossima. Ma sono voluti passare a Milanello, hanno voluto seguire tutto l’allenamento da bordocampo, hanno voluto parlare con la squadra per dire che quella contro il Lecce è una partita fondamentale, per dare continuità, altrimenti la vittoria nel derby non avrebbe alcun senso».