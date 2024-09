Baiocchini spiega: «Il Milan si guarda INTORNO»

Intervenuto negli studi di Sky Sport, il giornalista Manuele Baiocchini ha spiegato la situazione allenatore del Milan

PAROLE – «Ci sono stati contatti con alcuni allenatori. Terzic ieri era in tribuna a San Siro, può essere un candidato. Il Milan si sta guardando intorno, ci sono diversi allenatori senza contratto come Sarri, ad esempio. La novità è che il Milan si sta guardando intorno per un eventuale cambio se la situazione dovesse precipitare nel derby».