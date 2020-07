Baiocchini: «Le certezze del Milan di oggi, sono i rebus del futuro»

Emanuele Baiocchini, giornalista di Sky Sport, dice la sua sul presente e futuro del Milan, ecco le sue parole

Emanuele Biaocchini, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare del momento attuale del Milan, ma rivelando che il futuro parrebbe sempre più incerto.

«Le scelte in società mi sembrano state fatte. All’interno del Milan tutti, ora, remano dalla sua parte perchè Pioli ha rimesso il Milan in carreggiata e l’ha fatto con prestazioni brillanti e convincenti. E’ un allenatore che sta facendo del suo meglio. La cosa strana che ora Pioli è una certezza come guida tecnica ma chiaramente l’incertezza sul suo futuro è enorme. Altri nomi del Milan come Calhanoglu, Donnarumma e Ibrahimovic che sono certezze in campo e per i quali le incertezze sul futuro sono tante. Le certezze del Milan di oggi sono i punti di domanda più grandi per il futuro».