Baiocchini: «Calhanoglu sta rivalutando l’offerta del Milan, ecco perchè»

Baiocchini ha spiegato come Calhanoglu stia pensando ora di rinnovare con il Milan a causa del brutto Europeo

Baiocchini, intervenuto negli studi di Sky Sport 24, ha fatto il punto sulla situazione Calhanoglu, col turco che oggi sembra più vicino al rinnovo col Milan:

«Ancora attesa. Oggi potrebbe essere l’ultima partita della Turchia nell’Europeo e c’era la volontà da parte del turco di giocarsi l’Europeo alla grande per convincere qualche big a puntare su di lui. Non è stato un Europeo straordinario per Calhanoglu e per la sua Turchia. Le considerazioni che Calhanoglu e l’agente avevano fatto potrebbe essere rivalutate in questo momento così come potrebbe essere rivalutata l’offerta del Milan proposta prima della fine del campionato. C’è solamente da aspettare».