Piero Ausilio ha parlato del proprio rapporto con il Milan e con il direttore sportivo rossonero Frederic Massara

Intervistato da Sky Sport, Piero Ausilio ha così parlato del proprio rapporto di amicizia con il ds rossonero Fredric Massara:

«Massara è uno dei più competenti, un amico e un ragazzo eccezionale. C’è un giocatore che vorrei del Milan? Sì ma tutte le volte che gliel’ho chiesto non me l’ha mai voluto dare (Kessié ndr). Papu Gomez? All’Atalanta come al Milan sono amici, sappiamo che c’è qualcosa che non va ma la stima e il rispetto nei confronti di Gomez credo ci sia in tutto il mondo del calcio».