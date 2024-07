Aubameyang, l’ex Milan LASCIA l’Europa! Contratto pronto, firmerà con QUESTA squadra

Aubameyang, l’ex attaccante del Milan è pronto a lasciare l’Europa: accordo definito con l’Al Qadsiah, tutti i dettagli

Attraverso il proprio profilo di X, Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha fornito importanti aggiornamenti su Aubameyang, attaccante del Marsiglia ed ex Milan. La punta sbarca in Arabia?

PAROLE – «L’accordo tra Pierre Emerick Aubameyang e Al Qadsiah è valido fino a giugno 2026. Anche lo stipendio ha accettato, in attesa dell’approvazione finale dell’OM per portare a termine il suo trasferimento in Arabia Saudita».