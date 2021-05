Atalanta-Milan, Pioli si gioca tutto con un’idea a sorpresa, siamo ancora ovviamente nel campo delle ipotesi ma c’è grande attenzione

PIOLI CI PENSA- Secondo quanto riportato da Tuttosport, Pioli non avrebbe ancora preso una decisione, ma starebbe valutando la possibilità di schierare Mandzukic titolare domenica contro l’Atalanta, nel match decisivo per per la prossima Champions League.

LONTANO DAL RINNOVO- Comunque lontano dal rinnovo, per un giocatore del suo calibro, lasciare il Milan con un posto nella massima competizione europea sarebbe il modo migliore per chiudere una stagione complicata.