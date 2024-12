Atalanta Milan, ad OpenVar la disamina dell’episodio CDK-Theo: «Tutto regolare!»

Atalanta Milan, ad OpenVar la disamina del contatto tra De Ketelaere e Theo Hernandez in occasione del primo gol: «Tutto regolare!»

Ancora Atalanta Milan, negli studi di Dazn durante il programma OpenVar si è esaminato l’operato dell’arbitro La Penna. In particolare, queste le parole di Dino Tommasi, componente CAN, sull’episodio del gol di De Ketelaere.

PAROLE – «Ottima prestazione di La Penna che decide sul campo. De Ketelaere ruba il tempo a Theo non fallosamente. Ma è in elevazione ed è chiaro che poi c’è un leggero appoggio. Ma una volta che gli ha rubato il tempo, la rete per dinamica è regolare. La disamina ottima di Di Paolo avalla questa scelta calcistica. Tutto regolare, non c’è assolutamente niente. Salta molto in anticipo».