Atalanta-Milan, c’è un precedente all’ultima giornata: fa ben sperare

Non sarà la prima volta che Atalanta e Milan si incontreranno all’ultima giornata di campionato. Ecco l’altro precedente

Il Milan si giocherà le sorti di questa stagione all’ultima giornata contro l’Atalanta. I rossoneri devono vincere al Gewiss Stadium per qualificarsi alla prossima Champions League senza dover aspettare i risultati di Napoli e Juventus.

Non è la prima volta che le due squadre si affrontano all’atto conclusivo della Serie A. L’altro precedente risale alla stagione 2014/15. L’allenatore era Pippo Inzaghi in una delle annate peggiori della storia rossonera, ma il singolo match fa ben sperare. Il Milan infatti si impose per 1-3 con gol di Pazzini e doppietta di Bonaventura.