Atalanta Milan, il report dell’allenamento di Gasperini: la situazione a 2 giorni dalla partita

Atalanta Milan, il report dell’allenamento di Gasperini: la situazione della squadra nerazzurra a 2 giorni dalla partita di campionato

L’Atalanta ha svolto un allenamento nel pomeriggio a 2 giorni dalla partita di campionato contro il Milan. Ecco il report del lavoro svolto oggi dalla squadra di Gasperini.

IL REPORT – I nerazzurri, che venerdì saranno impegnati nella 15ª giornata della Serie A Enilive contro il Milan, oggi hanno svolto una seduta di allenamento pomeridiana al Centro Bortolotti. Per Cuadrado terapie per il risentimento muscolare al flessore sinistro, Zappacosta ha svolto il lavoro individuale e terapie per Scamacca.

Domani, giovedì 5 dicembre, la squadra si allenerà nuovamente nel pomeriggio, sempre a Zingonia e a porte chiuse.