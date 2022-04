Assenti Milan: Calabria ha ancora la febbre, derby a forte rischio

Dopo aver saltato la sfida contro il Genoa, Davide Calabria è a rischio anche per il derby di Coppa Italia contro l’Inter

Come riportato da Manuele Baiocchini, inviato Sky Sport a Milanello, il terzino rossonero non ha preso parte all’allenamento di oggi, rimasto a casa perchè ancora alle prese con la febbre, la sua sue presenza nella sfida contro i neroazzuri di martedì sera per questo resta a forte rischio