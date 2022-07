Asslani: «Voglio portare una mentalità vincente, felice di essere qui»

Kosovare Asllani, èda ieri una nuova giocatrice del Milan Femminile, ecco le sue prime parole da rossonera ai canali ufficiali del club

Kosovare Asllani, èda ieri una nuova giocatrice del Milan Femminile, ecco le sue prime parole da rossonera ai canali ufficiali del club:

«Sono emozionata, sono felice di essere qui. Appena sono arrivata qui ho subito percepito, la storia di questo club. Ho molta esperienza da portare alla squadra, ho giocato a livello internazionale per molti anni e spero di poter aitare la squadra»

CARATTERE – «Sono molto esigente, ambiziosa e voglio sempre vincere. Voglio sempre migliorare e aiutare le mie compagne di squadra».

CRESCITA – «Le persone, più che le giocatrici, sono importanti per raggiungere determinati livelli. Oltre a questo serve una mentalità vincente che va creata all’interno della squadra ma che gia fa parte di questo club. Noi dobbiamo continuare a crescere, passo dopo passo e se andremo nella giusta direzione sono sicura che ci qualificheremo in Champions il prima possibile»

IBRAHIMOVIC – «Zlatan ha vinto tutto nella sua carriera, è incredibile, un giocatore enorme specialmente per il Milan, siamo entramni due vincenti, molto esigenti con i compagni, vogliamo sempre vincere, una mentalità che lui ha portato al Milane che spero di portare anche io».

MENTALITA’ VINCENTE – «Voglio portare una mentalità vincente, aiuutare la squadra e le giocatrici a migliorarsi e fare lo step successivo, ma le soce non si cambiano in un attimo, ci vuole tempo per costruire una squadra vincente ma non ho dubbi che questo club ci riuscirà e spero il prima possibile di poter vincere un trofeo con il Milan».

LEADER – «Credo che una squadra sia composta da più leader, non solo chi parla davanti alla squadra, ma lo è anche chi aiuta le compagne e cerca l’empatia con le altre. Io sono più una leader nel dare l’esempio lavorando sodo perchè se non lo faccio io non posso pretenderlo da nessun altro. Cerco di essere un modello e di comunicare molto con le altre persone. Sarà importante cercare di conoscere le altre giocatrici il prima possibile vedermo come andrà con l’italiano».

ITALIA – «Ho giocato spesso contro l’Italia, so che si gioca un calcio offensivo, un calcio di temperamento, aggressivo, c’è questa mentalità di avere sempre il pallino del gioco, sono molto contenta di poter giocare in Serie , soprattutto ora che è un campionato professionistico, che è molto importante per il futuro del calcio femminile in Italia»

SERIE A FEMMINILE – «Credo che la Serie A Femminile stia crescendo e sono felice di poterci giocare e non vedo l’ora di scendere in campo»