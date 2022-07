Asensio Milan: stallo sul rinnovo col Real. La concorrenza non manca

Tra gli obiettivi di mercato del Milan per l’attacco c’è Marco Asensio. Il suo rinnovo con il Real è in fase di stallo ma la concorrenza…

Come riportato da Marca il suo rinnovo con il Real è in fase di stallo. Il Milan è uno dei club maggiormente interessati al giocatore e la dirigenza si sta muovendo per riuscire a capire la fattibilià dell’operazione. La cifra del cartellino, già nota al club rossonero, è di 30 milioni di euro. La concorrenza non manca: sul calciatore anche diversi club di Premier League.