La Finalissima Italia-Argentina è stata seguita su Rai Uno da oltre 6 milioni di telespettatori: ottimi ascolti nonostante la sconfitta

Gli italiani non hanno perso il loro amore per la Nazionale e lo hanno dimostrato in occasione di Italia-Argentina. Per la Finalissima, infatti, sono stati oltre 6 milioni i telespettatori a guardare il match su Rai Uno.

Nonostante la sconfitta pesante per 3-0 degli Azzurri, con 6.293.000 di telespettatori la partita ha vinto il prime time della serata facendo registrare uno share del 33.5%.