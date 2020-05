AS – Thiago Silva non rinnova con il Psg: la pista Milan si fa concreta

Thiago Silva e Leonardo sono arrivati ad una decisione: il brasiliano lascerà Parigi. Il Milan resta la destinazione più gradita

Secondo quanto riportato da AS, in seguito ad un confronto avvenuto tra Leonardo e Thiago Silva è stato deciso che quella appena conclusa sarà l’ultima annata del centrale brasiliano al Psg.

Thiago Silva non ha infatti trovato l’accordo per il prolungamento di un altro anno e dal prossimo 30 giugno, Uefa permettendo, sarà libero di scegliere la propria destinazione. Il Milan, squadra che per prima l’ha lanciato in Europa, è la scelta più gradita ma resta agibile anche l’opportunità di tornare in Brasile per chiudere la carriera in Patria.