Arrigoni su Camarda: «Lui va solo supportato, spero non lo rovinino! C'è un percorso da fare, ora il suo bene è...»

Le parole di Daniele Arrigoni ai microfoni di Tuttomercatoweb Radio riguardo il baby talento del Milan, Francesco Camarda

Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb Radio, Daniele Arrigoni, Commissario Tecnico delle Rappresentative di Lega Pro, ha rilasciato queste parole su Francesco Camarda del Milan.

CAMARDA – «Io spero che non lo rovinino. Va solo supportato ed aiutato perché possa fare grandi cose, ma le deve dimostrare senza caricarlo di troppe responsabilità. Ha qualità sopra la media: è evidente. C’è un percorso da fare, però. È bene che torni a giocare con grande motivazione anche nell’Under 23. Se un ragazzo di 17-18 anni gioca bene in C è pronto per tutto. I ragazzi che vanno dai 17 ai 20 anni hanno momenti buoni e meno buoni: giocare sia in Primavera sia in Under 23 a seconda delle situazioni può permettere di portare avanti ragazzi che lì per lì non sono pronti. Per questo servono le seconde squadre».