Guðný Arnadottir, difensore del Milan Femminile, ha parlato in vista della prossima gara contro la Roma: le sue dichiarazioni

Guðný Árnadóttir, difensore del Milan Femminile, ha parlato in vista della prossima gara contro la Roma. Le sue dichiarazioni:

FIORENTINA: «La vittoria sulla Fiorentina ci ha aiutato molto, giocare così bene è un’iniezione di fiducia. Abbiamo cambiato qualcosa nel modo di giocare e direi che ci siamo adattate in fretta, giocando il miglior primo tempo della stagione. Questo ci dà fiducia per fare ancora più punti perché è ancora tutto aperto e dobbiamo continuare a fare bene».

ROMA: «È una grande squadra, sono prime in classifica e per batterlo dobbiamo dare il 100%. Con la nostra qualità e se giochiamo come sappiamo sono sicura che ce la faremo. Ora la Serie A Femminile è una lega professionistica ed è cresciuta insieme ai club, per questo ogni gara è molto difficile, devi dare il massimo in ogni partita. È molto stimolante e questa competizione crescerà ancora».