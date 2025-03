Arda Guler Milan, indiscrezione sul giovane del Real Madrid: le ultimissime

Condividi via email

Arda Guler Milan, i rossoneri tentano il colpaccio dal Real Madrid: decisiva l’eventuale qualificazione alla prossima Champions League

Come riportato dal Corriere della Sera, e in particolare dalla giornalista Monica Colombo, il calciomercato Milan sogna un grande colpo dal Real Madrid per la prossima estate.

Il Milan ha messo gli occhi su Arda Guler. La posizione di classifica complica però l’operazione: senza Champions, il giocatore sarebbe meno allettato dalla prospettiva e al contempo il Milan avrebbe meno risorse a disposizione per l’operazione. Sul calciatore turco è forte anche l’interesse dell’Inter.