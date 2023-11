Arbitro Milan Frosinone: designato il fischietto del match

Arbitro Milan Frosinone: designato il fischietto del prossimo match dei rossoneri di Serie A

Dopo la brutta sconfitta in Champions League contro il Borussia Dortmund, il Milan torna in campo in campionato contro il Frosinone. Ecco la designazione ufficiale dell’arbitro disposta dall’AIA.

L’arbitro sarà Marchetti accompagnato dagli assistenti Vivenzi e Fontemurato. Il quarto ufficiale sarà Fornueau mentre al Var e Avar Paterna e Pairetto.