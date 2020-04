Antonio Giovinazzi: «Milan e Juve le mie squadre preferite»

Il pilota italiano dell’Alfa Romeo in Formula 1 parla della sua fede calcistica esprimendo una divisione del cuore molto singolare.

E’ l’unico rappresentante italiano in Formula 1, Antonio Giovinazzi da Martina Franca, provincia di Taranto. Il pilota dell’Alfa Romeo è stato protagonista di una lunga diretta Instagram sul profilo di Chiamarsi Bomber e, tra i vari temi toccati, c’è stato anche quello relativo alla fede calcistica.

In merito al calcio, Giovinazzi ha il cuore diviso in maniera non proprio ortodossa: «Mio padre teneva al Milan e mia madre alla Juve; per non scontentare nessuno dei due ho sempre fatto il tifo per entrambe». Tra i giocatori preferiti, invece, anche l’ex Patrick Cutrone.