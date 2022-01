ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Luca Antonini intervenuto ai microfoni di Sky Sport ha detto la sua sul mercato del Milan e la stagione dei rossoneri:

MERCATO MILANESI – «L’Inter ha fatto scelte giuste in una posizione del campo in cui aveva bisogno adesso e in prospettiva, Gosens ha fatto le fortune dell’Atalanta e credo possa fare grandi risultati all’Inter. Il Milan ha fatto una scelta. Spendere per spendere non valeva la pena, se ci sono delle occasioni le prendiamo ma comunque la rosa e l’allenatore credo che stiano facendo un percorso importante sono cresciuti negli ultimi due anni quindi continuare con questa rosa anche se i difensori andrebbero messi in una campana di vetro perchè sei un po’ corto a livello difensivo. La rosa è impartante è può competere con l’Inter»

DERBY – «Una partita difficile e importante, un crocevia importante per ambire al ritorno dello scudetto»