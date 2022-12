Antonelli su Leao: «Quando decide di accelerare è come se giocasse con i bambini». Le parole dell’ex calciatore rossonero

Luca Antonelli ha parlato ai microfoni del canale youtube di Mauro Suma di Rafael Leao. Ecco le parole dell’ex calciatore del Milan:

«Leao dicono che è discontinuo però quando decide di accelerare è come se giocasse con i bambini. Quando Leao dice “io lo salto”, lo salta. Il problema è che magari non lo fa per 90 minuti ma è un ragazzo, è giovane»