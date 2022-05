Antognoni: «Il Milan vincerà lo scudetto grazie a Leao»

Giancarlo Antognoni è convinto che il Milan vincerà lo scudetto grazie ai colpi di Leao: il portoghese è sempre più decisivo

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Giancarlo Antognoni ha parlato così della corsa scudetto:

«Dico Milan perché ha un vantaggio che può permettersi di gestire e perché ritengo abbia tutte le possibilità per farlo. Per i rossoneri punto su Leao, è il più forma, trascina la squadra ed è davvero determinante. L’Inter può affidare le sue chance a Lautaro Martinez, anche lui è in un ottimo momento. Per il Milan vedo nell’ultima della stagione a Sassuolo il pericolo principale, anche se non sono semplici neppure le prossime due, specie con l’Atalanta. Per l’Inter certamente il viaggio a Cagliari, contro una squadra che in questo finale deve guadagnarsi la permanenza in Serie A».