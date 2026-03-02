Andre Milan, il Diavolo pronto alla battaglia legale! Giornata decisiva, cosa può succedere

Andre Milan, oggi incontro decisivo in Brasile tra il Corinthians e l’entourage del calciatore: rossoneri pronti a rivolgersi alla FIFA

Il trasferimento di André al Milan si trasforma in un vero e proprio giallo internazionale. Secondo quanto riportato dal giornalista brasiliano André Hernan, per la giornata odierna è previsto un incontro cruciale tra l’entourage del calciatore, il Consiglio di Amministrazione del Corinthians e il Presidente Osmar Stabile per sbloccare definitivamente la situazione.

Andre Milan, rossoneri tutelati dalla FIFA

Nonostante la resistenza di Stabile, che non ha ancora apposto la firma finale, il Milan si sente in una botte di ferro. Come riportato da ESPN, i rossoneri sono tutelati dallo scambio delle bozze contrattuali già validate dall’ufficio legale del club brasiliano e dalle numerose e-mail di conferma inviate. Giuridicamente, si configura una “binding offer” (proposta vincolante): un impegno formale che obbliga le parti al rispetto dei termini stabiliti. Se il presidente dovesse continuare nel suo ostruzionismo, il Milan è pronto ad adire la FIFA per risolvere la controversia, forte di un accordo già raggiunto con il classe 2006 fino al 2031.

L’operazione è stata definita sulla base di 17 milioni di euro complessivi (15 fissi più 2 di bonus) per il 70% del cartellino. Un ruolo chiave lo ha giocato lo stesso André: pur di vestire rossonero, il ragazzo ha rinunciato al 30% dei diritti economici di sua proprietà, accelerando l’iter per le visite mediche in Italia. Il trasferimento effettivo, però, avverrà solo dopo la conclusione del Mondiale 2026.