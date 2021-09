Ancelotti: «Scudetto? Spero vinca la Roma, Diaz? Vi dico una cosa»

Carlo Ancelotti a tutto tondo tra il momento del suo Real Madrid e la Serie A: ecco le parole del tecnico sul campionato italiano

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha parlato ai microfoni di Rai Radio 1 a Radio Anch’io lo Sport:

Sullo scudetto: «L’Inter resta la favorita, è una squadra che gioca molto bene. Ci ha messo molto in difficoltà, vedo anche la Roma con Mourinho e spero vinca lo scudetto. Napoli? Un passo indietro, mentre la Juventus ha bisogno di trovare la propria identità».

Su Brahim Diaz: «Real Madrid? Non ha avuto spazio per una questione di concorrenza. E’ un giocatore molto importante per noi, siamo contenti che stia facendo benissimo al Milan ma alla sua età aveva bisogno di giocare. E’ andato al Milan non per caso ma perché conosciamo la struttura della società e della squadra».