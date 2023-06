Ancelotti sul futuro di Nacho e Ceballos: «La loro situazione è simile a quella di Asensio». Le parole dell’ex tecnico rossonero

Carlo Ancelotti ha parlato della situazione contrattuale di Nacho e Ceballos, ex obiettivi rossoneri. Ecco le parole del tecnico del Real Madrid:

«La loro situazione è simile a quella di Asensio: il loro ruolo per il futuro è molto chiaro. Quando ho spiegato loro la situazione in modo chiaro, il club ha fatto loro un’offerta di rinnovo. Marco ha preferito andare via, Nacho e Dani stanno valutando ma dovrebbero rinnovare»