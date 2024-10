Ancelotti elogia Vinicius: «Vincerà il Pallone d’Oro! Ha la stessa umiltà e serietà del primo giorno»

Le parole di Ancelotti, allenatore del Real, prossimo avversario del Milan in Champions, riguardo il suo gioiello Vinicius Jr

Ecco le dichiarazioni rilasciate da Carlo Ancelotti, allenatore del Real, prossimo avversario del Milan in Champions, riguardo il suo gioiello Vinicius Jr.

PAROLE – «Possiamo dire che Vini sarà il prossimo Pallone d’Oro, senza alcun dubbio. Vinicius vincerà il Pallone d’Oro, per me è molto chiaro e non potrà vincerlo nessun altro. Significa allenare uno dei migliori al mondo. È un ragazzo molto umile, ha fatto molti progressi come calciatore, diventando uno dei migliori al mondo. È il futuro Pallone d’Oro e ha la stessa umiltà e serietà del giorno in cui l’ho conosciuto».