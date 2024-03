Amrabat Milan, tutto vero! Può arrivare con quella formula. Ibrahimovic in pressing

Amrabat-Milan, ipotesi concreta! Ibrahimovic in pressing, può arrivare a Milanello con la formula del prestito

Come riportato da Tuttosport, Sofyan Amrabat, centrocampista della Fiorentina in prestito al Manchester United, può diventare un’idea concreta per il calciomercato Milan. Il centrocampista non verrà riscattato dai Red Devils e tornerà a Firenze.

Ibrahimovic è in pressing sul calciatore, apprezzato da sempre dallo svedese: il Milan punta ad acquistarlo con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. La pista può incendiarsi nelle prossime settimane.