Ambrosini sicuro: «Ora per il Milan conta solo vincere»

Massimo Ambrosini, ex capitano del Milan, ha analizzato a DAZN la vittoria dei rossoneri contro il Genoa: le sue parole

Intervenuto a DAZN, Massimo Ambrosini ha analizzato Milan-Genoa:

«La partita è stata piuttosto simile dall’inizio alla fine. Le difficoltà dei rossoneri sono state aumentate dall’aggressività del Genoa, per il Milan è stata una gara dispendiosa. Ma la cosa importante in questo momento è vincere. C’è stata una stagione giocare bene, ora la priorità sono i tre punti. Il Milan doveva vincere anche per cancellare gli ultimi due 0-0».