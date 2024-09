Ambrosini RACCONTA: «Il mio ESORDIO in Champions? NON lo avevo capito. Ecco come andò»

Le parole di Massimo Ambrosini ai microfoni di Radio Serie A sul suo esordio in Champions League con il Milan

Intervenuti ai microfoni del programma Radio Serie A, Massimo Ambrosini ha raccontato così il suo esordio in Champions League con il Milan.

IL RACCONTO – «La mia prima partita è stata in casa del Rosenborg. Era l’anno in cui c’era Tabarez come allenatore. Io non dovevo giocare, ero giovane, ma la mattina del giorno di quella partita Boban si sveglia con la febbre e nella sgambata del mattino lui non era venuto. Io non avevo ancora capito che non avrebbe potuto giocare. Mi ricordo che stavo per prendere l’ascensore, si avvicina Tabarez e mi dice: ‘Ma hai capito che stasera giochi tu?’. Io onestamente non avevo capito. Quel pomeriggio chiaramente non sono riuscito a riposare».