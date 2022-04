Massimo Ambrosini, ex calciatore del Milan, ha parlato ai microfoni di Tuttosport riguardo alla sfida Juve Inter e la lotta scudetto

JUVE INTER – «Se l’Inter non dovesse vincere farebbe fatica a riprendersi, per il contraccolpo psicologico e soprattutto se il Milan, ma anche il Napoli, dovessero vincere le loro gare. L’Inter deve raccogliere i tre punti per rimanere in corsa, anche se la squadra di Simone Inzaghi ha una gara in meno. I nerazzurri hanno ancora margine eventualmente per rientrare avendo un calendario più semplice rispetto al Milan».