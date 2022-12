Ambrosini: «Kakà? Ad Ancona ho capito il suo enorme valore»

Nella lunga intervista rilasciata a Tuttosport, l’ex rossonero Massimo Ambrosini ha parlato così di Ricardo Kakà

Nella lunga intervista rilasciata a Tuttosport, l’ex rossonero Massimo Ambrosini ha parlato così di Ricardo Kakà:

«Se mi sono accorto subito di quanto fosse forte? Nei primissimi allenamenti non mi aveva impressionato come magari era capitato con altri. Però è bastata una partita, quella ad Ancona, per farmi capire abbondantemente il suo valore: Ricky aveva uno strapotere fisico e tecnico che rendevano tremendamente efficaci anche giocate in apparenza semplici. In più, era un mostro di concretezza»