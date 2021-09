Ambrosini: «Ecco come deve interpretare la partita Daniel Maldini»

Massimo Ambrosini ha parlato dell’esordio dal primo minuto di Daniel Maldini nella gara di oggi contro lo Spezia

Massimo Ambrosini, ospite a DAZN nel pre-partita di Spezia-Milan, ha analizzato in questo modo l’esordio di Daniel Maldini dal primo minuto:

«Il primo pensiero è per Paolo Maldini, sicuramente sarà emozionato per la gara di Daniel Maldini. E’ cresciuto molto, ha fantasia, tecnica e velocità. Non ha esperienza ma può interpretare il ruolo con calma e mettersi in mostra in base ai momenti della partita. Sembra sempre molto tranquillo».