Ambrosini: «Se il Milan PERDE sarebbe il MALE minore. Fonseca? Così mostrato CORAGGIO». Le dichiarazioni prima del derby

Ambrosini dagli studi di Dazn ha detto la sua sul Milan prima del derby contro l’Inter.

LE DICHIARAZIONI – «Questa partita rappresenta un’enorme possibilità per cambiare, ma tutti devono dare un segnale. Il problema è che dal punto di vista dell’ambiente non so se possono gestire un’altra sconfitta. Non si possono permettere prestazioni come quelle recenti dal punto di vista dell’atteggiamento. Se perdessero andrebbero a meno 6 punti, ma sarebbe il male minore, qualora facessero una partita di livello. La formazione? Il Milan fa una partita un po’ più attenta, si prende un po’ più di campo per poter attaccare. E vorrà fare una fase difensiva un po’ più compatta. Fonseca con questo cambio ha mostrato coraggio»