Ambrosini dice la sua sul Milan: «Manca unione di squadra! E poi non mi da mai questa sensazione». Le sue parole

Intervistato da Luca Serafini per Milan Community TV, canale YouTube dell’omonimo portale, l’ex Milan Massimo Ambrosini ha rilasciato queste dichiarazioni riguardo l’inizio stagione rossonero.

PAROLE – «Sono un po’ perplesso perché sulla base di quello che ti ho detto si sia fatta un po’ troppa fatica per trovare un’unione di squadra. Le partite del Milan troppe volte mi hanno dato la sensazione di vedere una squadra che ha giocatori forti, ma non di essere una squadra forte. Lasciando stare il derby che è stata una partita di livello, non mi ha mai dato la sensazione di essere una squadra che entri in campo e dica “Oggi non ce n’è per nessuno perché siamo forti”. Capito? È una squadra che può farla quella cosa lì, i giocatori sono forti. Però tra avere individualità forti e avere un’unione che ti rende una squadra che va in campo e poi dice che non ce n’è per nessuno… Quest’anno il Milan me l’ha data poche volte quella sensazione».