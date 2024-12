Allenamento Milan, rossoneri senza riposo: oggi già a Milanello in vista del Sassuolo

Allenamento Milan, rossoneri senza riposo dopo la vittoria con l’Empoli: oggi già a Milanello in vista del Sassuolo in Coppa

Previsto oggi a Milanello un allenamento per il Milan di Fonseca, che non può permettersi di riposare vista la gara di Coppa Italia di martedì. A San Siro arriverà il Sassuolo.

Il gruppo, come di consueto all’indomani di un impegno ufficiale, si dividerà in due: chi ha giocato contro l’Empoli farà un lavoro di scarico, mentre per il resto del gruppo è previsto lavoro normale.