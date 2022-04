Allenamento Milan: seduta di scarico dopo il Torino

Il Milan ha svolto un allenamento di scarico dopo la trasferta di Torino di ieri sera: il report completo della seduta dei rossoneri

Rientrata in nottata da Torino, la squadra ha dormito a Milanello e ha ripreso il lavoro questa mattina con la sessione di allenamento post gara.

REPORT

Lavoro di scarico defaticante in palestra per gli undici partenti del match di ieri sera con il Torino; in campo, dopo aver svolto l’attivazione muscolare, gli altri componenti della rosa che hanno proseguito la fase di riscaldamento con alcuni esercizi atletici.

L’allenamento è proseguito con alcuni torelli a tema seguiti da una serie di esercitazioni sul possesso; in conclusione la partitella su campo ridotto.

MARTEDÌ 12 APRILE

Il programma di domani prevede un allenamento pomeridiano